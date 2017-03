Cocu was dan ook allerminst tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft, 'Zwaarbevochten, maar uiteindelijk wel verdiend. De eerste helft vond ik echt ondermaats, dat heb ik ook heel duidelijk aangegeven in de rust,' liet Cocu weten in gesprek met FOX Sports.

'Je kunt soms wedstrijden spelen waarin het niet optimaal loopt, maar ik verwacht dan wel een bepaalde inzet en agressiviteit. Je moet een signaal afgeven in eigen huis, dat heb ik voor rust totaal niet gezien. In de tweede helft gelukkig wel, maar dat contrast was wel te groot.'

Waar de 1-0 en het enige doelpunt van de wedstrijd van de voet van Siem de Jong af kwam, liet Cocu weten dat het een ingestudeerde versie was. 'We hebben erop getraind. Dus dat is mooi, als je ergens aandacht aan besteedt en het lukt ook nog. Na de winterstop scoren we heel veel uit corners en vrije trappen en ook dit is weer een voorbeeld van een wedstrijd die beslist wordt door zo'n goal.'

Voor Siem was het alweer zijn 4e treffer in de laatste drie wedstrijden voor PSV, hij lijkt hiermee steeds belangrijker te worden bij de Eindhovenaren. 'Hij heeft heel veel kwaliteiten, daarom waren we ook heel blij dat hij naar PSV kwam", is Cocu lovend over de middenvelder. "Hij heeft wat ongemakken gehad en had tijd nodig. Dat is niet raar als je er zolang uit geweest bent. De laatste weken zie je hem steeds sterker worden.'

Reageer op Cocu: Eerste helft was niet om aan te zien, veel te laag tempo