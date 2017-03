Dost klimt naar 24 goals en is leider Gouden Schoen Klassement

Bij Sporting Portugal konden de supporters al in de 13e minuut de handen op elkaar doen, oud PSV-er Bryan Ruiz zorgde met zijn assist dat Bas Dost de 1-0 op het bord mocht zetten. Op bezoek bij Estádio José Alvalade kreeg de thuisploeg Nacional geen kans tot voetballen en was Sporting Club de Portugal heer en meester.

Het was eigenlijk gewoon wachten op het volgende doelpunt, de chaos van Nacional werd door Sporting goed gebruikt. De tweede treffer kwam opnieuw van Dost, die vanaf buiten de 16 de goalie van Nacional kansloos liet.

Ook in het tweede bedrijf wist Nacional niet onder de druk van Sporting Club uit te komen, wel wisten zij in de tweede 45 minuten het doel schoon te houden. Met de twee goals van Dost staat de Nederlander nu alleen bovenaan in de Gouden Schoen race met 48 punten, Dost heeft nu 24 doelpunten in de Portugese competitie.

