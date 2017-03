Siem de Jong bezorgt PSV thuis de volle winst tegen Vitesse

In het eerste bedrijf konden PSV en Vitesse het volle huis amper laten genieten, spaarzame kansen van beide kanten waren het gevaarlijkste wapenfeit. Na de rust leken beide ploegen heel anders uit de kleedkamers te komen en begon er voetbal gespeeld te worden.

Na 5 minuten konden de handen al op elkaar en was het middenvelder Guardado die Siem de Jong in staat stelde om een prachtige goal te maken. Vitesse had nog wel de mogelijkheid om langszij te komen, maar Zoet stond in de weg.

Na een uur spelen kwam Locadia voor Pereiro in het veld, de aanvaller trof nog de paal en kon PSV zo ook niet op 2-0 zetten. Door de winst klimt PSV weer tot 1 punt van Ajax (die komen zondag nog in actie), Vitesse blijft op de zesde plek in de Eredivisie.

