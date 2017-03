Reageer op Joël Veltman weer in selectie van Ajax

Veltman moest zich in het Europa League-duel met FC Kopenhagen al vroeg laten vervangen omdat hij een kneuzing in zijn linkerbil had opgelopen. Kenny Tete verving hem toen tegen de Denen. Ten opzichte van het duel met Kopenhagen keert Jairo Riedewald terug in de selectie. Afgelopen donderdag had Bosz hem niet nodig. Omdat voor Europa League-duels maar achttien spelers mogen worden geselecteerd en voor Eredivisie-duels meer, maken ook Abdelhak Nouri en Mateo Cassierra weer deel uit van de selectie. Aanvoerder Davy Klaassen zit ‘vanzelfsprekend’ ook weer in de selectie. Afgelopen donderdag ontbrak hij door een schorsing. De volledige selectie van Ajax voor het duel met Excelsior: Andre Onana Diederik Boer Kenny Tete Joël Veltman Davinson Sánchez Daley Sinkgraven Heiko Westermann Nick Viergever Matthijs de Ligt Jairo Riedewald Davy Klaassen Lasse Schöne Frenkie de Jong Hakim Ziyech Donny van de Beek Abdelhak Nouri David Neres Bertrand Traoré Amin Younes Mateo Cassierra Kasper Dolberg Justin Kluivert