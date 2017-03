Real-back Marcelo vol lof over Casemiro

‘Hij is spectaculair gegroeid. Hij werkt hard en het is een voorrecht om met hem samen te spelen’, zei Marcelo na het duel tegen de aanwezige media, waaronder Football Espana. Casemiro kwam medio 2013 over van Sao Paulo en vindt zijn plek bij Real, mede door een verhuurperiode bij FC Porto in het jaar 2014/2015, steeds beter.





In strijd om de landstitel is het ook van belang dat veel spelers belangrijk zijn, zo weet Marcelo. ‘Een wedstrijd bij Bilbao is altijd moeilijk, zeker nu het einde van het seizoen nadert. Wat de coach ons heeft gevraagd, hebben we uitgevoerd en daarom hebben we gewonnen. We wisten wat we moesten doen en dat heeft gewerkt’, aldus Marcelo.

