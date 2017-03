Reageer op Rivaal United is ook een optie voor Yaya Touré: 'Waarom niet?'

'We zijn officieel gestart met het praten met andere clubs. Het zijn clubs uit onder meer Italië en Spanje. Hij zal niet vertrekken naar China of de Major League Soccer omdat hij in Europa wil blijven spelen. We besloten om eerst te wachten op Manchester City zodat ze wellicht zouden komen met een aanbod voor en nieuw contract, maar dat hebben ze niet gedaan', zegt Seluk tegen Sky Sports News. Een transfer naar een andere club uit Manchester is mogelijk volgens Seluk. 'Manchester United? Waarom niet? Mourinho is een toptrainer en Yaya heeft al met Zlatan Ibrahimovic samengespeeld bij FC Barcelona. Zo’n overstap zal geen probleem voor ons zijn', aldus Seluk. Sinds medio 2011 speelt Touré voor City. Hij was altijd een zeer belangrijke kracht, maar dit seizoen kwam hij nog niet verder dan zestien competitieduels.