Dordrecht geeft VVV pak slaag en wint verrassend met 5-2

De koploper van de Jupiler League opende al vrij vroeg de score via Crooy, die hiermee zijn dertiende van het seizoen mocht bijschrijven. Maar lang kon VVV niet genieten van de voorsprong, want binnen 2 minuten was het Joël Thomas die aan de andere kant de stand weer gelijk trok.

Het spel golfde op en neer en via Joey Sleegers wist VVV weer snel op voorsprong te komen, maar toch wist FC Dordrecht opnieuw voor rust langszij te komen via Thomas.

In het tweede bedrijf leken de ploegen net zo aan elkaar gewaagd als in de eerste helft, maar 7 minuten voor tijd was daar Everon Pisas die FC Dordrecht in het zadel hielp. Waar VVV nog op zoek moest naar de gelijkmaker, ontstond er ruimte voor FC Dordrecht. In de blessuretijd mocht Alessio da Cruz de score naar 4-2 tillen en het drama voor VVV erger maken.

In de laatste minuut mocht ook Thomas Bleek vanaf 11 meter aanleggen en de eiindstand op 5-2 bepalen. Een domper op de feestvreugde, maar VVV lijkt toch op weg naar de titel. Een meevaller is dat MVV niet verder kwam dan een remise en Jong PSV en Jong Ajax nu de nieuwe nummer 2 en 3 zijn.

