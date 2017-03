Jaap Stam en Reading lijken play off ticket bijna binnen te hebben

Vrijdagavond werd er met 2-0 gewonnen van Sheffield Wednesday en is er een belangrijke stap gezet richting de plaatsen die recht geven op promotie. Een vroege openingsgoal van Yann Kermorgant zorgde voor de rust bij Reading, waar Popa er in de slotfase 2-0 van maakte.

Door de zege klimt Reading naar de vierde plek en neemt het een afstand van Sheffield die op de zesde plaats verblijft, hierdoor lijkt Jaap Stam en Reading aan het eind van het seizoen te mogen hopen op een play off ticket. Waar de nummers 1 en 2 direct promoveren, zullen de nummers 3, 4, 5 en 6 onderling in een play off moeten uitmaken wie er mee gaat naar de Premier League.

