Advocaat legt vertrek uit: Elftal niet in balans en dat gaat het ook niet worden

Vrijdagavond na het 3-2 verlies speelde Advocaat open kaart en liet hij duidelijk weten na dit seizoen te vertrekken bij Feherbahce, tevens laat hij het trainerschap voor wat het is.

'Ik heb er geen problemen mee dat ik kritiek heb gekregen op mijn functioneren hier. Ik heb het risico genomen en kwam laat binnen. We hadden geen uitgebalanceerd team, en dat is het nog steeds niet,' liet Advocaat weten tegenover de Turkse media.

'Ik kan nu vertrekken, als er iemand anders is die het beter kan doen. Ik zit hier niet voor mezelf,' waar Advocaat zelf de hand in eigen boezem steekt. 'Voor de huidige situatie ben ik verantwoordelijk, maar niet voor de fysieke gesteldheid van de spelers. Dat is het probleem niet, ik ben het probleem ook niet. Het bestuur kent de problemen, die heb ik aangegeven. Die kan ik niet met jullie delen.'

