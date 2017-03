Twente duwt Roda dieper in problemen na 0-3 winst

Voor het Limburse Roda JC blijft het een drama en moeten zij nog 8 wedstrijden zien te overleven en de degradatiezone te ontlopen. De openingsfase van het duel leek voor de thuisploeg, maar juist aan de andere kant viel via Frederik Jensen het openingsdoelpunt.

Geheel tegen de verwachting in stonden de Tukkers op voorsprong, diezelfde Frederik Jensen wist ook voor rust het doel onder vuur te nemen en met succes. Het doelpunt net voor rust zorgde ervoor dat Roda JC het wel geloofde.

In het tweede bedrijf was het voornamelijk FC Twente wat balbezit had en het spel maakte, waar een kwartier voor tijd Enes Ünal zijn dertiende van het seizoen en FC Twente's derde van de avond mocht maken. Door de overwinning blijft FC Twente in de subtop van de Eredivisie, voor Roda JC zijn de rapen gaar.

