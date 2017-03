Acht van de negen competitieduels werden in 2017 gewonnen door de traditionele top 3 van de Eredivisie, alleen wist Feyenoord niet te winnen van Sparta en ging Ajax tegen FC Groningen met 1 punt de boot in.

Luuk de Jong laat nog wel weten dat het nog steeds aan hem knaagt dat er niet gewonnen werd in de Kuip. 'We hebben dan van Feyenoord verloren, maar verder een heel goede reeks neergezet. Dat willen we doorzetten. Alleen de winst telt en dan hopen we nog tweede te worden', liet De Jong weten. PSV heeft door dat verlies nog steeds 4 punten minder dan Ajax en 8 minder dan koploper Feyenoord. 'Dat is nu ons doel. En dan zien we wel wat er nog meer in zit.'

Dit jaar is Luuk de Jong onder de indruk van Feyenoord en Ajax, 'Ze hebben ook bijna alles gewonnen. Dat is best moeilijk; om daarmee om te gaan. De concurrenten blijven ook steeds maar punten pakken..'

PSV moet zaterdagavond winnen van Vitesse, de finalist van de KNVB beker. 'Ze spelen aardig voetbal en hebben een paar aardige spelers. Wij hebben in het uitduel (0-2, red.) heel gedisciplineerd gespeeld en hen af en toe aan de bal gelaten. Nu spelen we thuis en moeten we dominant zijn. We gaan niet als een stel wilden naar voren rennen, maar willen hen wel onder druk zetten en zo min mogelijk laten voetballen.'

De Jong moest Oranje wel aan zich voorbij laten gaan, hij werd door de bondscoach niet geselecteerd. 'De Jong heb ik overwogen als breekijzer, maar dat zijn keuzes die ik als bondscoach moet maken,' aldus Blind.

Reageer op Luuk de Jong: 'PSV, Ajax en Feyenoord zijn echt topclubs'