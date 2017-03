Cocu wil niet dieper ingaan op de vraag of hij een vinger in de pap heeft wat betreft de selectieprocedure bij Oranje. 'Daarvoor moet je bij Danny Blind zijn. Ik maak de keuze niet, dat doe hij. Daarom is het voor mij ook niet relevant, ik heb er niet veel invloed op,' liet Cocu weten op het wekelijkse perspraatje vrijdag.

Zaterdag treft PSV in het thuisduel Vitesse, Cocu wil de Arnhemmers niet onderschatten. 'Vooral aan de bal zijn ze sterk. Het is een ploeg die goed positiespel kan spelen, maar ook heel direct richting goal speelt. Daar zit het gevaar van dit team in. Vitesse is niet voor niks bekerfinalist.'

Cocu wil de strijd om de landstitel nog steeds niet opgeven, waar hij wellicht toch zonder Willems moet aanvangen tegen Vitesse aankomende zaterdag. 'edereen is overtuigd van wat we nog willen bereiken in de laatste acht wedstrijden, dat moeten we samen doen en daar zijn we met het hele team mee bezig.'

Reageer op Cocu: Geen invloed op Oranje selectie