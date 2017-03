Depay haalt uit naar Mourinho: Hij keek nooit naar me om

Memphis Depay kon onder Van Gaal af en toe nog rekenen op speeltijd, maar met de komst van Mourinho kon Depay het helemaal vergeten. De lastige periode in Engeland lijkt al compleet vergeten nu hij zich weer in de kijker heeft gespeeld bij het Franse Olympique Lyon.

Afgelopen weekend scoorde Depay vanaf de middenlijn, wat nogmaals bedrukt hoe goed hij kan zijn wanneer hij goed in zijn vel zit. In gesprek met beINSPORT laat Depay weten dat Mourinho hem niet begreep. 'Ik was gewoon niet goed genoeg voor hem. Dat is ok, nu zal ik mijn kwaliteiten hier laten zien.'

