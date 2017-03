'Geen idee waar het vandaan komt,' liet Sneijder weten wanneer hij wordt geconfronteerd met het transfergerucht. 'Momenteel heb ik het erg naar mijn zin in Turkije. Persoonlijk heb ik er nog nooit over nagedacht om weg te gaan bij de club,' laat Sneijder weten in gesprek met Turkse Sporx.

Waar de geruhtenstroom vandaan komt, weet Sneijder ook niet. 'Ik heb ook geen idee waar alle geruchten vandaan komen, ze komen in ieder geval niet van mij.'

Of Galatasaray nu wel of geen Europees voetbal gaat halen dit seizoen, laat Sneijder niet meetellen voor zijn besluit. 'De doestelling is om punten te pakken, en ons te plaatsen voor Europees voetbal. Ik vertrek niet.'

Reageer op Sneijder weerspreekt geruchtenstroom: Ik ga nergens heen