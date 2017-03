Ajax moet zwalkend Schalke 04 ook kunnen pakken in Europa League

Het Duitse Schalke 04 kwam uit de koker vrijdagmiddag bij de loting voor de kwartfinale van de Europa League. Waar Ajax ook ploegen als Olympique Lyon en Manchester United had kunnen loten, mag het in haar handjes wrijven met Schalke 04.

Het lijkt erop dat het zwalkend Schalke een prooi kan worden voor Ajax, wat hiermee een stap wil zetten richting de halve finale van het Europa League toernooi.

Ajax en Schalke hebben vele overeenkomsten, 'Het is een jonge en getalenteerde ploeg, maar de prestaties zijn niet echt constant. De ene keer wordt er fantastisch gespeeld, maar een week later lijkt het weer helemaal nergens op. Lange tijd heeft trainer Weinzierl 3-5-2 gespeeld dit seizoen, maar een paar weken geleden heeft hij het systeem veranderd in 4-2-3-1. Dat heeft geresulteerd in meer aanvallende creativiteit, waar de focus voorheen meer op de defensie lag. De trainer geeft zijn spelers nu vaak de opdracht om vroeg druk te zetten en zo via snelle counters kansen te creëren.'

Weinzierl van Schalke probeert de ploeg hetzelfde te laten spelen als Jurgen Klopp, 'Hij maakte naam in het seizoen 2014/15, toen hij met zijn vorige club FC Augsburg zesde eindigde in de Bundesliga en zodoende met die kleine club een plek in de Europa League wist te bemachtigen.'

Waar voor Ajax natuurlijk oud spits Huntelaar het meest bekende is, is de aanvaller steeds meer en meer buiten de lijnen te zien. 'Huntelaar is in het strafschopgebied nog altijd één van de beste spitsen, maar verdedigen is natuurlijk niet één van zijn kwaliteiten.'

Ajax zal Choupo-Moting en Leon Goretzka/Nabil Bentaleb goed in de gaten moeten gaan houden, zij bepalen het spel van Schalke,' aldus de oefenmeester. 'Met name Goretzka is momenteel in uitstekende vorm en hij wordt door veel kenners gezien als de toekomst van het Duitse voetbal. Ondanks dat hij pas 22 jaar is, is hij nu al in staat om het hele elftal van Schalke bij de hand te nemen. Dat is erg indrukwekkend, vooral omdat hij voor Duitse begrippen nog heel jong is.'

Waar Huntelaar ook tegen Ajax onzeker lijkt, moeten de Amsterdammers rekening houden met zijn vervanger Burgstaller. 'Ik wil niet per se zeggen dat Burgstaller een betere speler is, maar hij past gewoon beter in het systeem van de trainer. Hij werd deze winter overgenomen van 1. FC Nürnberg uit de 2. Bundesliga en heeft al zes keer gescoord in dertien wedstrijden. Er zijn simpelweg geen redenen om hem nu op de bank te zetten en Huntelaar op te stellen.'

Toch lijkt Huntelaar nog steeds populair onder de fans van Schalke, 'Hij staat tweede op de topscorerslijst aller tijden van de club en wordt gezien als een ware legende door de fans. Veel supporters willen dan ook dat hij meer speeltijd krijgt, maar Weinzierl is daar niet gevoelig voor.'

Waar Ajax al in het verleden contact zocht met Huntelaar, kan het aankomende zomer weer los gaan wanneer beide partijen het nog met elkaar zien zitten. 'Huntelaar is nu de best betaalde speler van Schalke en het lijkt erop dat Weinzierl niet echt plannen met hem heeft. De kans is dan ook groot dat de Nederlander komende zomer vertrekt.'

De oefenmeester van Schalke 04 heeft Ajax nog steeds hoog zitten, 'Het is een heel attractieve tegenstander en het is vooral leuk dat het maar een korte reis is voor al onze supporters. In dat opzicht zijn we heel tevreden!'

De kracht van het Amsterdamse elftal is nog bekend bij Schalke, 'We weten al aardig wat van ze, omdat we ze zeker hebben waargenomen. Het is een jonge ploeg die heel aanvallend speelt, met veel dreiging naar het doel. We kijken er naar uit en het worden spannende wedstrijden met een mooie atmosfeer.'

