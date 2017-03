Bondscoach Blind haalt De Ligt en Viergever bij Oranje selectie

De Ligt zal net als zijn teamgenoten Kenny Tete en Nick Viergever deel uitmaken van de definitieve Oranje selectie. Ajax is hofleverancier voor Oranje met 5 namen.

Wesley Sneijder is er nog niet bij nu, maar zal wanneer de duels worden afgewertk tegen Bulgarije en Italie gewoon van de partij zijn. Opvallend is dat Blind de namen Leroy Fer, Luuk de Jong, Tim Krul, Bart Ramselaar en Marten de Roon niet heeft opgeroepen, in tegenstelling tot de laatste oproep voor Oranje.

Hier het complete overzicht van de Oranje selectie:

OFFICIEEL | De selectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen @BulgariUnaci en de @azzurri. pic.twitter.com/y4xq5cXLLa — OnsOranje (@OnsOranje) 17 maart 2017

