Het grote Duitse Bayern Munchen treft het grote Spaanse Real Madrid in de kwartfinales, waarvan dus een van de grootheden al afvalt op weg naar de finale. Ook FC Barcelona en Juventes treffen elkaar opnieuw, dat kan een kopie worden van de finale van 2015.

Atletico Madrid moet het opnemen tegen de regerend Engels kampioen en verrassing Leicester City. In de vorige ronde moest Sevilla het hoofd buigen voor Shakespeare en manschappen. AS Monaco treft Borussia Dortmund op weg naar de eindstrijd, de verliezen finalist van 2013 mag het opnieuw proberen.

De enige nieuweling is het rijtje is Leicester, voor de rest wist FC Barcelona al voor de 10e keer op rij de laatste 8 te halen, Bayern wist er ook al 8 keer bij te zijn, terwijl Real het met een keer minder moest doen. Atletico mag voor de vierde keer de kwartfinale in, terwijl Juventus en Dortmund na een jaar afwezigheid weer van de partij zijn.

Op 11 en 12 april worden de heenduels afgewerkt, terwijl een week later de returns alweer op het programma staan.

Reageer op Loting CL kwartfinales: Twee absolute krakers op het programma