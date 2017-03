Kijk hier de gratis live stream van de Europa League loting. Live Europa League-voetbal kijken met onze livestreams.

Europa League: In Nyon wordt vandaag geloot voor de kwartfinales van de Europa League. Nog acht teams maken kans op de winst. Hiertoe behoren: Ajax, Racing Genk, Anderlecht, Besiktas, Celta de Vigo, Manchester United, Olympique Lyon, Schalke 04. Op zeer korte termijn weten we wie Ajax in de volgende ronde zal treffen.

Bekijk het hier via de gratis live stream Europa League loting op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van de Europa League loting.

Reageer op GRATIS LIVE STREAM: Europa League loting