Kijk hier de gratis live stream van de Champions League loting. Live Champions League-voetbal kijken met onze livestreams.

Champions League: In Nyon wordt vandaag geloot voor de kwartfinales van het Kampioenenbal. Nog acht teams maken kans om de Champions League te winnen. Hiertoe behoren drie Spaanse teams (Atletico Madrid, FC Barcelona, Real Madrid), twee Duitse clubs (Bayern München, Borussia Dortmund), één Italiaans, Engels en Frans team (Juventus, Leicester City en AS Monaco). Zeer binnenkort weten we wie het tegen elkaar opnemen.

Bekijk het hier via de gratis live stream Champions League loting op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van de Champions League loting.

Reageer op GRATIS LIVE STREAM: Champions League loting