Nick Viergever: 'De kwartfinale gaat niet het eindstation zijn'

'Na 14 jaar zitten we in de kwartfinale en dat hebben we met een klein feestje gevierd in de kleedkamer,' liet Viergever na afloop weten. 'We begonnen daar eigenlijk al mee op het veld toen we zagen hoe mooi de fans het vonden dat we verder zijn.'

'Hier doe je het voor, dit zijn de mooie Europese ervaringen voor een voetballer, Ik kijk nu al uit naar wéér een volle bak in de ArenA in de kwartfinale. We hebben de smaak te pakken en willen door in dit toernooi. Dit mag echt niet het eindpunt zijn.'

Viergever moest als linksback opereren, iets waaraan hij even moest wennen. 'Het was even afwachten of Daley Sinkgraven fit zou zijn. Die was uiteindelijk fit, maar de trainer koos er voor om mij daar neer te zetten. Ik heb alles gegeven en als back bij Ajax weet je dat je kansen moet grijpen om naar voren te gaan. Met de buitenspelers die naar binnen trekken, komt er voor ons ruimte op de vleugels. Ook Kenny Tete deed dat uitstekend.'

