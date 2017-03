Overtuigend Ajax bereikt laatste 8 Europa League

Waar vorige week nog met 2-1 werd verloren in Denemarken in het heenduel tegen FC Kopenhagen, was het in de Arena met een 2-0 voldoende om het verlies weg te poetsen. Ajax wist op overtuigende wijze de Deense topclub aan de kant te zetten.

Vrijdagmiddag zal er worden geloot voor de laatste 8 van het toernooi, waar de mogelijke tegenstanders van Ajax kunnen zijn: Manchester United (Eng), Olympique Lyon (Fra), Anderlecht (Bel), Racing Genk (Bel), Besiktas (Tur), Celta de Vigo (Spa) en Schalke 04 (Dui).

Voor Ajax was het weer even geleden dat het de laatste 8 van de Europa League wist te halen, sinds 2003 gebeurde dat niet meer. De enige tegenvaller van donderdagavond was het snelle uitvallen van Joël Veltman (bilblessure) die werd vervangen door Tete.

Na 23 minuten wist Ajax de score te openen, een schot van Younes werd nog gepareerd, maar Traoré wist de afvallende bal keurig binnen te koppen. Gek genoeg werd er niet gejuiched door de aanvaller, die hiermee het publiek teleurstelde.

Ziyech wist alleen in de eerste helft voor open doel te missen, waardoor hij verzuimde Ajax naar een 2-0 te schieten. Toch was het Ziyech die met een prachtig steekpassje Dolberg een strafschop liet versieren, die hij zelf keurig binnenschoot en zo de 2-0 ruststand op het bord zette.

Na rust leek FC Kopenhagen te moeten komen, maar tot echte kansen voor de Denen kwam het niet. Aan de andere kant raakte Dolberg nog de paal en was ook Younes nog dichtbij. Het bleef 2-0, waardoor vrijdagmiddag gezien gaat worden wie er uit het balletje komt bij de loting voor de kwartfinale.

