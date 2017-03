'Jan Oblak misschien wel de beste keeper van de wereld'

Atletico spits Griezmann laat zijn voeten meestal spreken en schiet Atletico naar vele doelpunten, maar woensdagavond na afloop stak hij de veren in de kont van doelman Oblak. De doelman van Ateltico Madrid was een sta-in-de-weg voor Bayer Leverkusen, die zag dat hij niet te passeren viel.

Griezmann bestempeld Oblak als beste doelman van de wereld, 'Hij bewijst dat elke wedstrijd weer. En nu weer.' Waar Oblak nog het heenduel moest missen door schouder problemen, liet woensdagavond zien waarom hij een onbetwiste nummer 1 is. 'In de eerste helft hebben we fantastisch verdedigd. Ze deden geen enkele doelpoging. Na rust was het defensief niet zo goed als voor rust. Maar 0-0 is oké voor ons.'

Voor de vierde keer op rij wist Atletico Madrid de kwartfinale van de Champions League te bewerkstelligen. Doordat het 0-0 bleef, betekende dat ook dat Atletico voor de vijfde keer op rij het doel wist schoon te houden.

