Lukaku: Of Champions League voetbal of ik vertrek bij Everton

De spits van Everton wist dit seizoen al 19 keer te scoren voor Everton, daarmee is hij mede topscorer van de Premier League met Kane van Everton. Toch staat Everton slechts op de 8e plek op de ranglijst, de doelstelleling dit seizoen is het behalen van Champions League voetbal. De achterstand op nummer 4 Liverpool bedraagt inmiddels al 8 punten.

Door de kloof tussen nummer 4 en Everton, lijkt het dit seizoen opnieuw onmogelijk om dat doel te bewerkstelligen. Mocht Everton het doel dit seizoen niet halen, lijkt een breuk tussen Lukaku en Everton een reeele optie. 'Everton heeft een rijke geschiedenis, maar de toekomst moet nog geschreven worden,' verklaard de spits in Het Laatste Nieuws.

'We moeten vooruit kijken, niet naar het verleden. We leven in het nu. Ik wil niet alleen herinnerd worden door mijn doelpunten. Ik wil prijzen pakken. Deze club moet blijven groeien, vooruitgang maken en spelers aantrekken om mee te doen om de prijzen. Ik weet niet wat het bestuur van plan is, maar ik weet wel dat er spelers geweest zijn die we konden halen en die niet gekomen zijn. Goede spelers. Dat is frustrerend, ook al hebben we nu ook al veel sterke spelers. Ik praat wel eens met Vincent Kompany over de periode waarin alles veranderde voor Manchester City. Robinho kwam, en nog een speler, en nog één... Ze kregen toen veel kritiek, maar ze hebben wel titels, FA Cup en League Cups gewonnen,' is Lukaku stellig.

Lukaku wil niet alleen prijzen winnen, maar ook het beste in zichzelf naar boven halen en zich kunnen meten met de top van Europa. 'Karim Benzema, Edinson Cavani, Robert Lewandowski, Luis Suárez: dat zijn de mannen naar wie ik kijk om van bij te leren. Ik let in bepaalde fases op wat ze doen en dan denk ik bij mezelf: interessant. Hoe dicht ik hen benader? Nou, ik denk dat ik er dichtbij ben. Ik ben een van de beste spitsen in de Premier League. Honderd procent zeker. Kan ik een van de beste aanvallers in de wereld worden? Jazeker, jazeker. Maar daarvoor heb je wel een platform nodig om je te kunnen tonen. Dan praten we over de Champions League en wedstrijden van dat niveau.'

