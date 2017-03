Guardiola kent oorzaak uitschakeling: 'Geen structuur is groot gemis'

Een 6-6 score, waarbij het uitdoelpuntensysteem de doorslag was voor de Monagasken, was het einde verhaal voor Manchester City in de Champions League. Waar Guardiola eerder met oud werkgevers Bayern Munchen en FC Barcelona zelf zo ver wist te reiken dat hij het toernooi won, zorgde woensdagavond dus voor een primeur.

AS Monaco wist zich samen met Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester City en Bayern München te plaatsen voor de laatste 8 van het kampioenenbal, waar vrijdag 17 maart om 12.00u geloot gaat worden.

