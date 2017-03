Ronald de Boer: 'Ajax zonder Klaassen is enorm gemis'

Klaassen kreeg geel omdat hij commentaar op de leiding gaf omdat hij doelpunt van Dolberg werd afgekeurd, hierdoor is de aanvoerder geschorst vanavond in het returnduel. Donny v.d. Beek zal zijn logische vervanger zijn vanavond in de basisopstelling van Ajax.

Het gemiddelde is 2,09 punten met Klaassen in de opstelling, zonder de aanvoerder keldert dit naar 1,67. 'Ik snap dat wel. Niet alleen het scorend vermogen is een grote kwaliteit van Davy. Hij maakt het spel – net als Dirk Kuyt bij Feyenoord – ook sneller. Dat zijn echte teamspelers, die een gave bezitten die niet veel spelers hebben,' aldus Ronald de Boer in gesprek met De Telegraaf.

'Klaassen coacht, gaat voorop in de strijd en zijn afwezigheid zal zeker een gemis zijn,' daar waar V.d Beek zijn logische vervanger moet zijn. 'Hij kan het prima invullen. Maar Davy is nog wel meer een afmaker dan Donny. Al heeft Van de Beek in de A1 laten zien dat hij makkelijk scoort. Hoewel hij meer de aangever is, heeft hij wel het gevoel om op het juiste moment in het zestienmetergebied te komen.'

