Bosz blikt vooruit: 'Wij kunnen beter voetballen dan FC Kopenhagen'

Bosz weet dat het moet lukken tegen FC Kopenhagen, 'Maar we moeten wel negentig minuten alles geven.' Waar na het 2-1 verlies in Denemarken Bosz zijn ploeg beter vond voetballen, werd dat niet goed afgedrukt in doelpunten. 'Ik ben sowieso een optimistisch mens. Als ik terugkijk, vind ik dat we daar goed hebben gespeeld. Natuurlijk hadden we een valse start, maar daarna zijn we gaan voetballen. We zullen niet hoger springen, we zijn fysiek niet sterker, maar ik vind dat we beter kunnen voetballen.'

Voor de winst zal Ajax diep moeten gaan, maar volgens Bosz moet Ajax dat altijd iedere wedstrijd. 'Welke ploeg doet dat wel? Dat heeft vaak niet met conditie te maken. Morgen wordt een wedstrijd op het scherp van de snede. We zullen negentig minuten bij de les moeten zijn.'

Een dag voor de return, wilde Bosz nog niet te diep ingaan op de opstelling die hij hanteert tegen FC Kopenhangen. 'In Kopenhagen had ik mijn spelers bij elkaar. Daar heb ik nu de kans nog niet voor gehad. De spelers druppelen nu binnen op De Toekomst en we gaan zo trainen. Er zijn dus wat twijfelgevallen. Na de training bepalen we wie er spelen en wie er mee gaan. Bovendien vind ik dat ik altijd mijn spelers eerst moet informeren.'

Het enige wat zeker is, dat middenvelder en aanvoerder Klaassen geschorst is voor het returnduel. 'Davy is een speler in vorm. Hij kan een doelpunt maken en gaat voorop in de strijd. Natuurlijk heb je zo'n speler er graag bij. Maar ik ga ervan uit dat zijn vervanger het ook goed gaat doen.'

De vraag over het opnieuw passeren van Ziyech door de Marokkaanse bondscoach, wilde Bosz niet reageren. 'Voor mij is het moeilijk zicht te hebben op de totale Marokkaanse voetbalbevolking. Ik zie geen duels in Marokko en heb ook geen goed beeld van de Marokkanen die in Europa wekelijks spelen. Ik heb de ophef rond de Afrika Cup meegekregen, ook van mensen die er meer kijk op hebben.'

'Ik ben blij dat hij niet geselecteerd is, maar dan praat ik uit het Ajax-belang. Een interland betekent toch weer extra reizen en extra inspanning. Dan zijn we hem twee weken kwijt. Voor Hakim zelf is het natuurlijk niet fijn. Hij wil voor zijn land spelen.'

