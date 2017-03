Leonardo de Vitor Santiago, kortweg Leonardo, heeft een contract tot het eind van het seizoen getekend bij FC Eindhoven. FC Eindhoven heeft via de clubwebsite laten weten dat er een optie tot nog een seizoen is opgenomen in zijn contract, waar de 34-jarige Braziliaan na het laatste papierwerk nu binnen de lijnen mag komen.

Waar Leonardo de Vitor Santiago al vanaf het begin van het seizoen bij FC Eindhoven was, stond hij geregistreerd als NIET EU voetballer, waardoor hij te duur was voor de Jupiler League club.

De inburgeringscursus werd voltooid, waardoor Leornardo nu Nederlands staatsburger is en speelgerechtigd is voor FC Eindhoven. Waar Leonardo al 12 jaar in Nederland speelde, kwam hij uit voor Feyenoord, NAC Breda en Ajax.

Reageer op Oud Feyenoorder Leonardo terug bij FC Eindhoven