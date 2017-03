Vals alarm op kantoor Borussia Dortmund na poederbrief

Achteraf bleek het te gaan om vals alarm en leek het te gaan om een brief met poedersuiker. Waar in het begin onduidelijkheid was over de substantie die in de enveloppe zat, werd het kantoorgebouw bij Rheinlanddamm direct ontruimd.

Een slordige 40 brandweermannen hebben het kantoorpand direct ontruimd, waar 8 medewerkers met de substantie in aanraking zijn geweest en direct zijn onderzocht.

Om 16.15 werd er direct alarm geslagen bij Borussia Dortmund, achteraf bleek de paniek nergens voor nodig en bleek het te gaan om een brief met poedersuiker.

