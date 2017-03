Jurgen Locadia: 'Ben aan het opbouwen, ga binnenkort bijtekenen'

Het contract dat hem langer in Eindhoven bij PSV zal gaan houden, het nieuwe contract moet lopen tot medio 2021. In gesprek met VI laat Locadia weten dat hij graag wil ingaan op het aanbod van PSV om te verlengen.

'Ik kan bij PSV bijtekenen tot 2021, dat zullen we binnenkort gaan doen. Ik ben hier op mijn plek. De carrièreopbouw van Georginio Wijnaldum is een mooi voorbeeld voor mij. Gini was een volwassen speler toen hij naar Engeland vertrok en daar heeft hij verdere stappen gemaakt.'

'Zó mooi om te zien. Vroeger dacht ik: na een goed jaar bij PSV kan ik de stap naar het buitenland aan. Nu denk ik daar anders over.'

