Van Basten: 'Kritiek op Nijhuis is buiten alle proporties'

De bakken met kritiek die Nijhuis daarna over zich heenkreeg is buiten alle proporties laat Van Basten weten. 'Ik vind de kritiek die Bas Nijhuis in een zuur krantenstukje over zich uitgestort kreeg buiten elke proportie,' schrijft de oud Oranje spits in zijn column in de VI.

'Het is alsof scheidsrechters vogelvrij zijn verklaard, In een wedstrijd zijn er nu eenmaal altijd twee of drie momenten die ze niet in een split second kunnen beoordelen, terwijl de tv-kijker zeven of acht herhalingen vanuit verschillende camerastandpunten voorgeschoteld krijgt.'

'Daarom is het aan ons om die mannen te beschermen met de middelen die we hebben,' aldus Van Basten. 'De aanwezigheid van een videoassistent geeft een scheidsrechter meer rust en vertrouwen, dat is gebleken.'

'Maar uiteindelijk moeten de videoreferee en doellijntechnologie niet worden gezien als vervangende middelen, maar als hulpmiddelen. De eerste prioriteit van de FIFA blijft het opleiden van goede scheidsrechters, want ook daar ben ik in mijn functie medeverantwoordelijk voor.'

