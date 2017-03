Feyenoord ziet doelman Jones terug op trainingsveld

En wond aan zijn scheenbeen hield Jones over aan het treffen met PSV, waarnaa hij nog wel tegen Sparta speelde werd de wond alleen maar erger. De infectie weerhield Jones om te trainen en spelen, maar woensdag 15 maart was Jones terug op het trainingsveld bij Feyenoord.

Ook Kongolo was verrassend terug te vinden op het trainingsveld, de opvallende afwezige was doelman Vermeer. De goalie was zonder bekende reden afwezig bij de koploper. Ook Elia was niet buiten te vinden, iets wat vreemd was omdat hij eerder deze week wel op het trainingsveld te vinden was.

