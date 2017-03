Chelsea klaagt Man. United aan: 'Mourinho kan spelers niet temmen'

Waar United speler Herrera in de 35e minuut werd weggestuurd, onstond er enorme ophef. Na een grove overtreding op de Belg Hazard moest Herrera met zijn tweede gele kaart vroegtijdig inrukken.

Waar de spelers van United het niet eens waren met de beslissing van de scheidsrechter, ging het verhaal halen. Dit is echter in het verkeerde keelgat van de FA geschoten en heeft een klacht van Chelsea binnengekregen over de spelers van United.

United speler Rojo gaat wel vrijuit na zijn stap op de buik van Hazard. United heeft tot vrijdagavond 18.00u de tijd om te reageren op de klacht van Chelsea.

