Goed nieuws Feyenoord, Vilhena ook tegen Heerenveen van de partij

De middenvelder is in afwachting van zijn eventuele schorsing, maar dinsdag werd bekend gemaakt dat zijn zaak pas 29 maart voor kan komen. Waar de tuchtcommissie de middenvelder van de koploper afgelopen week voor vier duels schorste (waarvan een voorwaardelijk), ging Feyenoord niet akkoord met die straf.

De KNVB liet via twitter weten deze week de zaak niet meer te kunnen behandelen omdat het te kort dag is, daarna is de Interlandperiode, waarna de zaak automatisch naar achteren doorschuift.

Omdat er dus nog steeds geen definitieve uitspraak is voor Vilhena, kan hij aankomend weekend in het uitduel met SC Heerenveen ook gewoon meespelen. Mocht de uitspraak 29 maart alsnog negatief uitvallen voor de middenvelder, mist hij alsnog de Klassieker in de Arena op 2 april.

