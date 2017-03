Ziyech pist opnieuw naast de pot voor nationaal elftal Marokko

Waar Marokko binnenkort twee oefenduels speelt, is Ajacied Hakim Ziyech opnieuw niet opgeroepen. Op 24 maart staat het oefeninterland tegen Burkina Faso op het programma, waarna 4 dagen later tegen Tunesie gespeeld wordt. Waar Bernard dinsdag zijn 25-koppige selectie bekend maakte, was er opnieuw geen ruimte voor Ziyech.

Feyenoord middenvelder El Ahmadi is wel opgeroepen. In november 2016 kwam Ziyech voor het laatst in actie voor Marokko, toen betrok het nog een WK Kwalificatieduel tegen Equatoriaal-Guinea.

