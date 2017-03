De afgelopen maanden wist United niet van dezelfde plek af te komen in de Premier League, United staat maarliefst al 100 dagen op dezelfde plek in de ranglijst. Of United nu won of verlies, het maakte niet uit, de zesde plek werd maar niet verlaten.

De reeks die United heeft neergezet, had Mourinho zelf liever niet gehad. In het seizoen 2011/2012 stond United 119 dagen lang op de tweede plek in de Premier League, buitenom dat is er nooit een negatief record door een club uit de Premier League op deze wijze neergezet.

In 1993/1994 wist Sir Alex Ferguson het langst een serie neer te zetten met United, toen werd het dat seizoen landskampioen van Engeland. Toentertijd stond United 259 dagen lang op de eerste plek in Engeland.

Reageer op Mourinho en Co zetten negatief record neer in Premier League