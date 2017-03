PSG witheet en stuurt officiële klachtenbrief naar UEFA

In de return van de achtste finales Champions League, ging PSG alsnog met 6-1 onderuit tegen FC Barcelona in Camp Nou, hierdoor bekerde de Catalaanse grootmacht verder en lag PSG uit het toernooi. Na afloop van het duel was er direct veel kritiek aan het adres van arbiter Deniz Aytekin, die nu ook officieel wordt aangeklaagd door PSG.

Via een formele brief heeft PSG de UEFA laten weten scheidsrechter Deniz Aytekin aan te klagen. PSG wil hiermee geen excuus zoeken voor het verlies in Camp Nou, maar aangeven dat er met zijn invloedt heel veel is misgegaan in dat duel.

PSG laat de UEFA weten dat de arbiter in strijd met de regels heeft gehandeld, de petitie om het duel over te spelen wil PSG absoluut niets van weten.

