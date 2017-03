Cocu tipt Luuk de Jong: Dan maar gewoon je mond houden

Wat inhoudt dat Luuk de Jong op scherp staat en geschorst is voor een duel, waar de laatste 3 gele kaarten voor commentaar op de leiding waren heeft zijn oefenmeester een tip voor zijn spits. 'Hij kan beter maar niks meer zeggen. Het zou zonde zijn als hij hierdoor een wedstrijd mist.'

Cocu is enigzins verbaasd over het gemak waarop scheidsrechter met gele kaarten strooien wanneer het hen uitkomt. 'Luuk is onze aanvoerder en ik vind dat er in het veld ruimte moet zijn voor een gesprek met de scheidsrechter, als dat in normale bewoordingen en zonder gekke gebaren gebeurt. Ik heb inmiddels de beelden teruggezien van de actie van Sam Hendriks op Siem de Jong. Dat was gewoon een heel zware overtreding. Ik kan me voorstellen dat je daar dan als medespeler op reageert. In dit geval ging Luuk misschien te lang door en kan ik me de gele kaart voorstellen, maar de eerdere kaarten werden door Bas Nijhuis wel heel gemakkelijk gegeven.'

'Hij laat allerlei overtredingen onbestraft, maar trekt direct geel als een speler iets tegen hem zegt. Bij andere scheidsrechters kun je weer wel wat zeggen. Er is geen enkele lijn in te ontdekken, dus daarom kan Luuk voorlopig maar beter niks meer zeggen.'

