Dolberg mag zich alsnog melden bij Denemarken

De spits van Ajax werd alsnog geselecteerd voor het nationale elftal van Denemarken na zijn dubbelslag tegen FC Twente afgelopen weekend. Waar Dolberg tegen FC Kopenhagen (uit) en FC Twente (thuis) in totaal driemaal trefzeker was, mag hij toch voor Denemarken uitkomen in het duel tegen Roemenië aan het eind van de maand.

In eerste instantie werden allereerst Nicolai Jørgensen en Ajax-collega Lasse Schöne opgeroepen door de Deense bondscoach, maar de Deense bondscoach kwam na afgelopen weekend op zijn beslissing terug. Hij legt uit waarom: 'Dolberg was erg overtuigend in de laatste twee wedstrijden van Ajax, waarin hij drie keer scoorde en presteerde op een hoog niveau.'

Op 26 maart treft Denemarken de Roemenen in een WK Kwalificatieduel, Denemarken staat derde in groep E met 4 punten minder dan koploper Polen.

