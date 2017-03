Tegen Feyenoord vorige week had de spits van PSV er uiteindelijk wel begrip voor dat hij een gele prent ontving. 'Ik ging misschien wel iets te lang door met praten dit keer, dus met deze gele kaart valt uiteindelijk wel te leven,' aldus Luuk de Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

'De vorige die ik kreeg was in de Kuip. Daar vroeg ik alleen of ik iets mocht vragen en moest ik al weg en er kwam een kaart.' Bij de supportersgroep is het een vreemde gewaarwording dat een aanvoerder geel krijgt voor praten, terwijl een aanvoerder toch juist als enige het team mag beschermen.

Reageer op De Jong: Moet gewoon mijn mond eerder houden tegen scheids