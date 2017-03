Waar Hakim Ziyech afgelopen zomer met veel toeters en bellen naar Ajax werd gehaald, kon hij afgelopen zondag tegen zijn oud werkgever niet echt imponeren. Gullit is niet echt onder de indruk van de verrichtingen van de middenvelder.

'iyech begon pas beter te spelen toen het al 2-0 stond. Toen werden de ruimtes groter. Ik zie de meerwaarde van Ziyech bij Ajax op dit moment niet,' aldus Gullit in het TV programma Rondo bij Ziggo.

Volgens Kieft gebruikt Bosz de middenvelder verkeerd bij Ajax, waar Ziyech eerder al aangaf dat hij moe was. 'Ik weet niet of dat verhaal wel klopte, van dat moe zijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat Bosz hem er gewoon eens naast zet. Daar komt dan nog bij kijken dat de man achter hem, Lasse Schöne, ook geen balveroveraar is.'

Reageer op Gullit neemt geen blad voor de mond over verrichtingen Ziyech