Analitici: Kroonjuweel Depay heeft Gouden toekomst voor zich

Waar er in het begin in Frankrijk nog twijfels waren over de vorm van Depay en waarom Olympique Lyon hem had gehaald, liet de oud speler van Manchester United nogmaals zien wat hij voor een ploeg kan betekenen. Tegen Toulouse scoorde Depay tweemaal, waarvan zijn laatste en de 4-0 van wereldklasse was.

Waar Depay begon als bankzitter, is hij in 2017 inmiddels uitgegroeid tot vaste waarde van Lyon en is hij belangrijk, zeer belangrijk. Depay is zelfs verkozen tot een van de vier meest waardevolle spelers van de Franse grootmacht. Waar Depay met zijn eerste treffer tegen Toulouse liet zien steeds beter in vorm te komen, was de tweede vanaf de middencircel van goud.

Nog amper voordat hij kon zien waar de goalie zich had opgesteld, wist hij de bal vanaf 45 meter in het doel te kegelen. Het doelpunt wordt omschreven als juweeltje en gaat inmiddels de hele wereld over. In de laatste 6 duels was Depay bij 7 goals betrokken, 'Ik ben nog niet op mijn best, ik ben slechts 23 jaar oud en moet nog veel leren. Ik kan nog steeds groeien en dingen verbeteren.'

