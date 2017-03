De aanvoerder is niet in zijn trots geraakt en zet graag zijn trots opzij voor dat ene doel. 'Ik wil niet meer vierde worden en een mooie klassering op de topscorerslijst of de speler-van-het-jaar-verkiezing. Ik wil iets tastbaars met Feyenoord.'

'oen ik afgelopen zomer bijtekende was een van mijn voorwaarden: er moeten topspelers bij,' laat Kuyt weten in gesprek met De Volkskrant. 'We waren vorig seizoen goed, maar moesten top worden. Maar ik ben ruim anderhalf jaar geleden teruggekomen voor een groter doel: iets geweldigs winnen. Daarvoor zet ik alles opzij, ook mijn trots.'

De Deen Jorgensen was afgelopen weekend tegen AZ opnieuw de matchwinnaar, Kuyt liet daarover weten: 'Hij is een wereldgozer, maar dat weet je pas als je hem leert kennen. Hij is geen showbink, had geen enorme reputatie. Ik kwam ook op die manier vanaf FC Utrecht. Lazovic was de grote aankoop, ik startte vanaf rechts, maakte mijn goaltjes, werkte me zo in de gunst van het publiek en werd uiteindelijk aanvoerder.'

Reageer op Kuyt: 'Alles aan de kant voor dat ene doel, kampioenschap Feyenoord'