Waar PSG thuis met 4-0 wist te winnen van FC Barcelona, leek er geen geloof in een goede afloop in het returnduel. Toch wist FC Barcelona het onmogelijke waar te maken en zegevierde de Catalaanse grootmacht met 6-1 en wist het alsnog de kwartfinales van de Champions League te bewerkstelligen.

'Ik durf de stelling wel aan dat Ajax, PSV en Feyenoord nooit met 6-1 hadden verloren van dit Barcelona als zij na een heenwedstrijd met 4-0 hadden voorgestaan,' laat Van Hanegem weten in zijn wekelijkse column in het AD.

Als het aan Van Hanegem ligt, heeft Emery verkeerde keuzes gemaakt tegen FC Barcelona, 'Onze ploegen en trainers zouden in zo'n situatie blijven uitgaan van voetbal en van positieve keuzes, terwijl de coach van PSG al direct het verkeerde signaal afgaf door Ángel Di María op de bank te houden.'

'Emery was bang voor de aanvallende intenties van de Barça-defensie, dus moest de fysiek sterkere Lucas maar in de ploeg. Maar die arme jongen had geen idee waar hij moest lopen. En zo was die hele ploeg gehersenspoeld. Terwijl Barcelona zelf nog verre van goed was ook.'

Reageer op Van Hanegem: 'PSG was gewoon helemaal in de war tegen Barcelona'