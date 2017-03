Landgenoot Cafu denkt dat Neymar wel in staat is om het record van Pelé uit de boeken te schieten, 'Alle records bestaan om ze uiteindelijk te verbreken. Natuurlijk heeft Neymar het in zich om dat te doen,' aldus de oud back op de website van de FIFA.

Waar Neymar al 50 doelpunten in 75 wedstrijden heeft weten te maken, is het slechts een kwestie van tijd voordat het record sneuvelt. 'De tijd is in zijn voordeel. Als Neymar blijft voetballen zoals hij nu doet, heeft hij alle kans om Pelé in te halen.'

Reageer op Neymar op stoom om doelpuntenrecord Pelé bij Brazilië te verbreken