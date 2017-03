Ajax boekt zakelijke overwinning op FC Twente

Ten opzichte van het duel met FC Kopenhagen wijzigde Bosz zijn opstelling op drie plaatsen, zo mocht Ziyech beginnen, evenals Joël Veltman en Davinson Sánchez. Het was een slapenloos duel voor rust, waar Ajax het vizier niet op scherp had staan en kansen van Dolberg en Traore geen doel troffen.

Waar Younes in de tweede helft na 10 minuten de score opende, deed hij dat op aangeven van Klaassen. Het betekende voor Younes zijn eerste competitietreffer dit seizoen.

Het ijs was gebroken, want Younes stuurde Dolberg daarna keurig weg met een dieptepass, de Deen rondde keurig af en zette de 2-0 op het bord. FC Twente had niets in te brengen, waar Ajax in de slotfase nog eens scoorde. Opnieuw was het Dolberg die het net wist te vinden op aangeven van Ziyech.

