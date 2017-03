Barcelona valt van roze wolk na verlies bij Deportivo La Coruna

Toch heeft de feestvreugde plaats moeten maken voor rauw, want in het uitduel tegen Deportivo La Coruña was er een 2-1 verlies. FC Barcelona staat weer met beide benen op de grond na de euforie na afgelopen woensdagavond.

Trainer Luis Enrique sleutelde flink aan zijn basiselftal, zo mochten Samuel Umtiti, Ivan Rakitic en Andrés Iniesta beginnen en kon Neymar niet meespelen (spierblessure). Waar FC Barcelona vorig seizoen nog met 0-8 zegevierde, wist het dit seizoen niet eens te winnen.

Het duel begon nog wel aanvallend voor FC Barcelona, waar slechte keuzes werden gemaakt en het gemis van de grote jongens duidelijk zichtbaar was. Net voor rust moest FC Barcelona de eerste tegentreffer slikken, na een scrimmage voor het doel was het spits Joselu die de bal binnen kon tikken.

Koud in de tweede helft was het Suárez die FC Barcelona alweer op gelijke hoogte bracht, het was alweer de 20e van de Uruguayaan dit seizoen. Luis Enrique bracht Iniesta en Rakitic binnen de lijnen en ging op zoek naar de overwinning. Waar een tweede doelpunt van FC Barcelona in de lucht hing, was het Bergantiños die binnenknikte aan de andere kant na zwak verdedigen van Alba.

Waar Messi met zijn vrije trap net geen doel trof in de laatste slotminuten, verloor FC Barcelona op bezoek bij Deportivo en kan wanneer Real Madrid vanavond wint de koppositie weer kwijtraken aan de aartsrivaal.

