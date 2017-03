Inter laat geen spaan heel van Atalanta en dendert naar 7-1

In Giuseppe Meazza was het spits Icardi die met een pijlsnelle hattrick het duel al snel in het slot gooide voor Internazionale. Een panenka strafschop was zijn eerste, waarna Icardi binnen 10 minuten zijn hattrick compleet had.

Na zijn hattrick had Icardi wel wat rust verdiend, waardoor het stokje werd overgedragen aan Banega. Banega liet op zijn beurt ook weer een hattrick aantekenen, waar hij tussendoor nog wel een doelpunt van Gagliardini moest toelaten waardoor het een onofficiele hattrick was.

Door de 7 klapper op Atalanta klimt Inter naar de vierde plek in de Italiaanse Serie A.

