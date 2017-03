'We hebben beide helften met 1-0 verloren, maar we hebben de wedstrijd echt verloren in de eerste helft. Het wachten was op de 2-0. In de rust was ik blij dat het maar 1-0 was,' aldus een teleurgestelde Ron Jans voor de camera's van FOX Sports.

Waar Jans voor rust nog een dubbele spelerswisseling doorvoerde, hielp dat niets uit: 'Ik vind het heel vervelend om Kingsley Ehizibue en Mustafa Saymak op zo'n manier te wisselen, maar ik had hele elftal wel kunnen wisselen.'

Het wisselbeleidt van Jans liet niet zien wat hij wilde, 'We hebben de tweede helft ook met 1-0 verloren, maar omdat je de kansen niet afrondt en Kostas Lamprou heel goed staat te keepen. Daar kan ik mee leven. Van die eerste helft baal ik..'

Willem II trainer V.d Looi had het duel al voor rust beslist zien worden, 'Maar in de tweede helft heb ik ook genoten van het feit dat we wilden winnen.' De niet toegekende goal van Falkenburg hield de gemoederen weer bezig, 'Ik kon het niet zien, mijn eerste gevoel was dat Ouasim Bouy de bal terughaalt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de scheidsrechter de treffer niet toekent. Ik verwijt hem ook niets.'

De afgekeurde goal deed Jans wel goed, 'Ik had wel een vermoeden en ik was blij dat ze hem niet toekenden.'

Reageer op Ron Jans: Had wel het hele elftal kunnen wisselen