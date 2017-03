Een uitblinkende Jørgensen was goed voor een hattrick, die dus aardig bijdroeg aan de 5-2 zege op AZ. Waar op voorhand zorgen waren vanwege de vele blessures bij Feyenoord, maakte doelman Vermeer zijn rentree onder de lat bij de koploper.

Na 20 minuten was het voor AZ al gedaan, een perfecte steekpass van Karsdorp op de Deen Jørgensen was goed voor de openingsgoal. Het verzet van AZ leek daarmee al gebroken, want het werd daarna alle hoeken van het veld laten zien. Doelpuntenmaker Jørgensen legde keurig terug op Toornstra die Tim Krul op zijn beurt verschalkte.

Het had voor rust nog erger kunnen worden, maar Krul wist de inzet van Berghuis uit zijn doel te houden. Na rust begon het duel slap, maar de Deen Jørgensen wist op zijn beurt aanvoerder Kuyt te bereiken die de 3-0 mocht aantekenen.

De concentratie bij de Rotterdammers ebte weg, waardoor Luckassen uit een vrije trap de 3-1 kon binnenschieten. Toch was het slotakkoord voor de Rotterdammers. Jørgensen benutte een verkregen strafschop en schoot onberispelijk binnen en passeerde Krul voor de tweede keer zondagmiddag.

Vervolgens ging de Deen nog even door en met een show maakte hij zijn derde van de middag en completeerde hiermee zijn hattrick. Dat Weghorst in de slotminuut met een stift nog een tweede treffer voor AZ mocht maken kon de pret niet drukken.

Reageer op Feyenoord en Jørgensen op titelkoers met 5-2 zege op AZ