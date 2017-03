Waar Rangers FC laat in de wedstrijd nog een punt uit het vuur wist te slepen, dacht Celtic er met de winst vandoor te kunnen gaan. Waar Rangers op bezoek bij de aartsrivaal met nieuwe trainer Graeme Murty sterk begon aan het duel, daar waar Martyn Waghorn zelfs de beste kans kreeg op de openingsgoal.

Celtic leek van slag door het felle begin van Rangers, maar aan de andere kant had de goalie van Rangers de paal nodig om de inzet van Armstrong uit het doel te houden. Even later was het toch Armstrong die met een schot van buiten de 16 toch doel wist te treffen. De openingstreffer van hem leverde hem een minutenlang toegezogen ode op.

Opnieuw in de tweede helft leek Celtic moeite te hebben met de beginfase, Wackhorn had het vizier niet op scherp waardoor Rangers bleef geloven in de gelijkmaker. Toch was het Rangers die 3 minuten voor tijd via Clint Hill alsnog langszij kon komen en zo de 405e Old Firm besliste op een 1-1 stand.

Reageer op Old Firm eindigt onbeslist op Celtic Park, 1-1!